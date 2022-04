Wetter in Bonn und der Region : Warnung vor teils orkanartigen Böen am Donnerstag

Warnung vor teils orkanartigen Böen am Donnerstag

Wetter in Bonn und der Region

Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit teilweise stürmischem, böigem Wind - besonders in den höheren Lagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Bonn/Region Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor teils orkanartigen Sturmböen in Bonn und der Region. Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 90 Kilometer pro Stunde werden erwartet.

Die letzten Tage war es kühl und regnerisch. Am Donnerstag verschärfen sich in Bonn und der Region die Wetterbedingungen noch einmal. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Tagesverlauf vor teils schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 75 (Windstärke 9) und 90 Kilometer pro Stunde (Windstärke 10). In höheren Lagen können es sogar vereinzelt orkanartige Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde sein.