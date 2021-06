Körner sind nicht nur für die Ernährung wichtig, sondern können auch beim Schlafen in der Hitze helfen. Benutzen Sie ein Buchweizen-Kopfkissen. Im Gegenteil zu Baumwolle oder Daunen heizt sich Buchweizen nicht auf. In besonders heißen Nächten können Sie ein Socke mit Reis füllen und diese für eine Stunde in den Kühlschrank oder Gefrierschrank legen. Diese kalte Kompresse wird etwa für eine halbe Stunde kalt bleiben - genug Zeit zum Einschlafen.