Kältester Wintertag : Neue Minus-Rekordtemperatur 2022 für Bonn

Wetterwechsel nach dem Schnee : So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Bonn Schnee in der Innenstadt und der Rheinaue, dazu frostige Temperaturen Mitte Dezember: Schon lange waren Bonn und die Region so kurz vor Weihnachten nicht mehr in winterliches Weiß gehüllt. Doch wie hoch sind die Chancen auf weiße Weihnachten?