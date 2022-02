Aussichten für die jecken Tage : So wird das Wetter in Bonn und der Region an Karneval

Bonn/Region Endlich geht es wieder los: Viele Jecken in Bonn und der Region freuen sich bereits darauf, in diesem Jahr zumindest wieder gemäßigt Karneval feiern zu können. Aber spielt das Wetter an den närrischen Tagen auch mit?

Nach einem Jahr ganz ohne närrisches Treiben können sich die Jecken in Bonn und der Region wieder auf Karnevalsfeiern freuen - auch, wenn diese noch mit starken Einschränkungen stattfinden müssen. Neben Kneipen und Konzerten eignen sich auch die sogenannten Brauchtumszonen für eine fröhliche Zusammenkunft. Dabei haben die Brauchtumszonen auch den Vorteil, dass das Infektionsrisiko im Freien geringer ausfällt.

Das Wetter spielt dabei wenigstens teilweise mit: An Weiberfastnacht wird es mit elf Grad zwar winterlich-frisch, bis in die Abendstunden hinein bleibt es jedoch trocken. Ab dem Mittag können Windböen von bis zu 54 Stundenkilometern durch die Straßen fegen. Die Sonne zeigt sich nur kurz.

Am Karnevalsfreitag sinken die Temperaturen auf maximal sieben Grad, es soll den gesamten Tag über leicht regnen. Dazu gesellen sich weitere Sturmböen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 57 Stundenkilometern erreichen können. Aus diesem Grund dürfte es sich für die Jecken auf der Straße auch noch deutlich frostiger anfühlen. Auch die Sonne lässt sich an diesem Freitag kaum blicken.

Aufatmen können alle Fans des Straßenkarnevals ab Samstag: Denn obgleich das Thermometer auch dann kaum über sieben Grad steigt, dürfte es ohne Sturmböen deutlich angenehmer werden, sich im Freien aufzuhalten. Die Sonne lässt sich bei nur leicht bewölktem Himmel immer wieder blicken, überdies bleibt es trocken. Am Karnevalssonntag bleibt es bei Höchstwerten von acht Grad weiterhin trocken und windstill. Die Jecken in Bonn und der Region können sich außerdem auf bis zu acht sonnige Stunden freuen.

Am Rosenmontag ist es mit Höchstwerten von zehn Grad ebenfalls freundlich. Es regnet nicht und weil der Himmel nur leicht bewölkt ist, scheint die Sonne auch an diesem Tag beinahe durchgängig. Am Veilchendienst setzt sich diese Tendenz mit Temperaturen von bis zu elf Grad und einem nahezu wolkenlosen Himmel weiter fort. Dann können die Jecken immerhin sechs Sonnenstunden genießen.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.