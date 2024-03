Aussichten für Bonn und Region So wird das Wetter rund um Ostern

Bonn/Region · Das Wetter an den Ostertagen ist oftmals wechselhaft. Von der Eiersuche im Schnee, Regen oder Sturm bis hin zu in der Sonne schmelzenden Schokohasen ist alles möglich. So wird das Wetter rund um die Ostertage in Bonn und der Region.

22.03.2024 , 12:26 Uhr

Für das Wetter an Ostern lässt sich eine Woche vor Ostern eine vorsichtige Prognose treffen. Foto: dpa (Symbolbild)

Nur noch etwa eine Woche, dann ist Ostern. Eine erste Wetterprognose lässt zumindest eine Tendenz für die Ostertage von Gründonnerstag bis Ostermontag für Bonn und die Region erkennen. Am Wochenende zieht eine Kaltfront auf Wetter in Bonn und der Region Am Wochenende zieht eine Kaltfront auf Nachdem das Wochenende vor Ostern dem Frühling zunächst mit einer Kaltfront einen Dämpfer verpasst, kommt in der Karwoche voraussichtlich die mildere Luft zurück, wie der Meteorologe Karsten Brandt von Donnerwetter.de prognostiziert (Stand 22. März). „Wir werden in diesem Jahr keine Ostereiersuche im Schnee erleben“, sagt Brandt gegenüber dem GA. Wo versteckt sich der Osterhase? Osterrätsel zu prägenden Orten im Siebengebirge Wo versteckt sich der Osterhase? Allerdings sei eine genaue Voraussage derzeit noch schwierig. Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet über Großbritannien. Die Ausläuferfronten sind laut Brandt über Deutschland, wodurch sich das Niederschlagsrisiko erhöht. Die genaue Lage des Tiefs könne dabei vor Ostern einen großen Unterschied machen. „Dabei kann es schon auf 50 Kilometer ankommen“, sagt Brandt. Der Wetterexperte betont allerdings, dass es voraussichtlich auch bei Regen mild bleibe. Denn „die Ausläuferfronten über uns sind mild.“ Auch Wetter Online kann wegen des Tiefdruckgebiets über Großbritannien noch keine genau Aussage über das Wetter an Ostern treffen. Laut einer Mitteilung erhöhe sich das Niederschlagsrisiko insbesondere im Nordwesten des Landes. „Insgesamt sieht es aber eher freundlich als nass aus“, schreibt der Wetterdienst. Was die Temperaturen betrifft, gibt es ebenfalls verschiedene mögliche Szenarien. „Geht es nach dem europäischen Wettermodell, könnte es sogar den ersten Sommertag (ab 25 Grad) des Jahres geben“, so der Wetterdienst. Die meisten Prognosen würden allerdings eher von 17 bis maximal 20 Grad ausgehen. Für Karfreitag sagt Wetter Online im ganzen Land Höchstwerte von 18 Grad voraus. Auch Brandt spricht gegenüber dem GA von etwa 17 Grad um die Ostertage. Für Ostersonntag prognostiziert Brandt derzeit allerdings Regen bei um die 12 Grad. „Da wird sich aber sicherlich noch etwas tun“, sagt Brandt. Die aktuelle Wetterlage in Bonn und der Region finden Sie unter wetter.ga.de sowie die Aussichten in unserer Wettervorhersage.

(ga)