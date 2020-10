So wird das Wetter in Bonn und der Region : Der Herbst kommt mit Wolken, Wind und Regen

So wird das Wetter in Bonn und der Region

Bonn Ein herbstliches Wochenende steht den Bonnern bevor. Für den Spaziergang sollten Wind- und Regenjacken eingepackt werden, es könnte ungemütlich werden.

Das Wochenende in Bonn schickte seine Vorboten bereits am Freitag voraus. Der wolkenverhangene Himmel und die teils auftretenden Regenschauer werden die Bonner auch am morgigen Tag der Deutschen Einheit sowie am Sonntag begleiten.