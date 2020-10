Deutscher Wetterdienst warnt : Windböen und Gewitter in Bonn und der Region möglich

Windböen und Gewitter in Bonn und der Region möglich

In den kommenden Tagen bleibt es windig in Bonn und der Region. (Symbolbild) Foto: dpa/dpa (Symbolfoto)

Bonn Das Wochenende hat sich von seiner herbstlichen Seite gezeigt: Am Samstag war es regnerisch, für den frühen Sonntagabend warnt der Deutsche Wetterdienst sogar vor Windböen und Gewittern.

Der Herbst zeigt an diesem Wochenende seine ungemütliche und wechselhafte Seite: Der Himmel ist wolkenverhangen und Böen sind am Sonntagabend genauso möglich wie Gewitter. Für die Stadt Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis, den Kreis Neuwied und den Kreis Ahrweiler warnt der Deutsche Wetterdienst vor Windböen und starken Gewittern.

Wochenbeginn verspricht zunächst Besserung

Während es die Sonne am Wochenende nur selten geschafft hat, die Wolkendecke zu durchbrechen, verspricht der Wochenbeginn ein wenig freundlicher zu werden. Zwar bleiben Wind und Wolken auch weiterhin treue Begleiter, doch der Blick aus dem Fenster sollte dank einer vorwiegend sonnigen Voraussage deutlich erträglicher anmuten. Erst am Montagabend kann es bei Temperaturen um die 14 Grad zu gelegentlichen Schauern kommen.

Die leichte Hoffnung auf besseres Wetter, die mit dem Montag aufkommt, wird am Dienstag voraussichtlich wieder zunichte gemacht. Bei gleichbleibend kühlen Temperaturen dominieren Wolken und Regenschauer bis in die Wochenmitte hinein. Erst am Mittwochabend könnte hin und wieder einmal die Sonne hervorschauen.