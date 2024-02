Andreas Geschier Zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, aufgearbeitet – und begeistert

Wo es zu Hause am Schönsten ist, ist für viele keine Frage: Auf dem Sofa. Mancher Garnitur sieht man das an. So auch der zeitlosen Garnitur des westfälischen Herstellers Schröno, deren Besitzer sich bei den Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier am Ortseingang von Bad Neuenahr-Ahrweiler meldeten. Als preis- und umweltbewusst erwiesen sie sich zugleich, weil sie nach mehr als 20-jähriger Nutzung die Kombination aus Sofa, Sessel und Hocker nicht entsorgen, sondern aufarbeiten lassen wollten. Was mit Meisterhand zu 100 Prozent in Deutschland handgefertigt wurde, erhielt so mit Meisterhand zu 100 Prozent in Deutschland auch wieder eine festere Polsterung und eine neue, frische Farbe.