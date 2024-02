EnergieGewinn GmbH Zur eigenen PV-Anlage mit gutem Gefühl

Mit gutem Gefühl hat mancher Solaranlagen-Besitzer in diesem Jahr schon auf sein Dach geblickt, weil die eigene Anlage auch an sonnigen Tagen im Winter Strom produziert. „Wenn natürlich auch nicht so viel wie im Sommer, weil die Sonne nicht so hoch steht, die Tage kürzer sind. Aber jetzt ist die Zeit, sich mit der Installierung einer Solaranlage zu befassen, wenn man die Sonnenenergie des Sommers noch nutzen möchte“, sagt Severin Geschier Geschäftsführer der EnergieGewinn GmbH in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seine Kunden blicken auch aus anderen Gründen noch mit einem guten Gefühl nach oben: Sie wissen, dass sie eine Anlage haben, die optimal auf ihren Bedarf ausgelegt und zudem so installiert ist, dass sie auch in Jahrzehnten noch Freude daran haben.