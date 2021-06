Abrisspläne in Beuel : Stadt Bonn plädiert für Abriss der Ex-Realschule

Vier Jahre nach dem Umzug der Realschule hat die Stadt vorgeschlagen, die alten Gebäude abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Foto: Niklas Schröder

Beuel Vier Jahre nach dem Umzug der Realschule an die Adelheidisstraße will die Stadt Bonn die alten Realschulgebäude an der Rölsdorfstraße größtenteils abreißen. Stattdessen sollen dort Neubauten entstehen.



Auf dem Gelände der ehemaligen Realschule zwischen Rölsdorfstraße und Neustraße soll die Abrissbirne schwingen. Zu dem Ergebnis kommt die Stadtverwaltung nach Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Demnach sollen bis auf Gebäude E alle alten Gebäude abgerissen und durch mehrere Neubauten ersetzt werden. Die Stadtverwaltung kommt durch die Prüfung zum Ergebnis, dass die Wiederinbetriebnahme und damit eine Sanierung der alten Gebäude deutlich teurer sei als Neubauten.

Gitterzäune, verrammelte Fenster und Graffitispuren – seit Sommer 2017 stehen die Gebäude der früheren Realschule an der Rölsdorfstraße leer. Wegen dringenden Sanierungsbedarfs musste damas die Schule den Standort nach Vilich in die Räume der ehemaligen Anne-Frank-Schule an der Adelheidisstraße verlegen. Die dortige Hauptschule war zuvor aufgelöst worden. Allein der Gebäudeteil E fungiert mittlerweile an der Rölsdorfstraße als Außenstelle des Robert-Wetzlar-Berufskollegs. Die Sporthalle wird von benachbarten Einrichtungen genutzt.

Beschwerde Basketballplatz erhält neue Körbe Erst kürzlich hat die Stadtverwaltung auf die Beschwerde eines Basketballspielers reagiert. Der Bonner Onur Cetin hatte über Twitter bemängelt, dass auf dem Basketballplatz an der Rölsdorfstraße die Körbe fehlten. Er schrieb: „In Beuel, bei dieser alten Schule gibt es ein sehr gutes Basketbalfeld, aber die Ringe sind rausgeholt.“ Auf Anfrage des General Anzeigers teilte die Stadtverwaltung mit, die fehlenden Körben ersetzen zu wollen. Das sei nun auch geschehen. scn

Vandalismus an Realschule in Beuel hielt sich bislang in Grenzen

Da die leerstehenden Gebäude gesichert wurden, hielten sich Schäden wie etwa durch Vandalismus bislang in Grenzen. „Aufgrund der Zwischenvermietung von Gebäuden auf dem Gelände ist der Vandalismus vor Ort stark zurückgegangen, so dass derzeit keine Schäden bekannt sind“, berichtet die Stadt auf Nachfrage. Wegen „des guten Zustands“ der Gebäude hatte 2019 die Verwaltung in einem Schulausschuss noch darüber informiert, dass sich Optionen für eine künftige schulische Nutzung konkretisieren würden. Hierbei sollte der mittlere Gebäudetrakt B abgerissen werden, hieß es zu dem Zeitpunkt. Da die Heizungsanlage, einschließlich der Regelung für den gesamten Komplex erst 2014 erneuert wurde, sprach die Verwaltung davon, dass nur die Versorgungsleitungen erneuert werden müssten.

Für die Wiederinbetriebnahme der Gebäude wurden daraufhin Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Auftrag gegeben – mit dem jetzt überraschenden Ergebnis, dass die leerstehenden Gebäude nun doch abgerissen werden müssten. „Die weiteren aktuellen schulischen Bedarfe sind formuliert und liegen den zu beteiligenden Dienststellen seit Kurzem vor“, sagt dazu Kristina Buchmiller vom städtischen Presseamt. Eine verwaltungsinterne Abstimmung um einen Neubau werde demzufolge „zeitnah“ erfolgen. „Sobald diese abgeschlossen ist, erfolgt die Beteiligung und Abstimmung in den zuständigen politischen Gremien“, erläutert Buchmiller. Zu den neuesten Entwicklungen im Beueler Zentrum wollte sich Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn (Grüne) zunächst nicht äußern, bis ein Gesamtergebnis von der Verwaltung vorliege.

NRW-Landtagsabgeordneter und CDU-Ratsfraktionschef Guido Déus wusste 2017 schon von dem maroden Zustand der Gesamtanlage, wie er im Gespräch mit dem GA sagt. „Das war auch der entscheidende Grund für den Umzug der Realschule an den Standort der bisherigen Anne-Frank-Schule in Vilich“, so der ehemalige Beueler Bezirksbürgermeister. „Damals war mir und der Mehrheit aus CDU, SPD und FDP in Beuel wichtig, dass das Gesamtgelände weiter für schulische Nutzungen festgehalten und eine diesbezügliche Planung erstellt wird“, berichtet Déus. Der Politiker betont, dass es damalig nicht zu einem Verkauf des städtischen Areals, wie etwa für den Wohnungsbau, kommen sollte. „Mit der Ansiedlung des Boneums und des Berufskollegs, sehen wir uns da auf einem guten Weg. Die vorhandenen Flächen werden weiter für Nutzungen im schulischen Umfeld gebraucht, insofern war unsere damalige Entscheidung richtig und wichtig“, sagt Déus.

Sanierungsbedarf der Beueler Realschule beläuft sich auf 4,5 Millionen Euro

Mit rund 4,5 Millionen Euro bezifferte das Städtische Gebäudemanagement (SGB) 2017 den Sanierungsbedarf der Beueler Realschule an der Rölsdorfstraße. Schon damals war der Verwaltung die aufzubringende Summe für den Erhalt der Anlage zu hoch. Per Ratsbeschluss wurde der Umzug der Realschule daraufhin festgelegt. Ein Bürgerbegehren seitens der Eltern und Schüler, die gegen den Umzug waren, scheiterte. Nach vier Jahren kommt die Verwaltung nun zum selben Ergebnis, dass ein Abriss wirtschaftlicher sei.

Auf dem Gelände treffen sich derzeit viele sportbegeisterte Beueler. Bei sommerlichen Temperaturen spielen Jugendliche auf den Basketballplätzen, und Familien sonnen sich derweil auf den Grundflächen. Wie lange das nun so bleiben wird, bis hier die Bagger anrücken, bleibt abzuwarten. Der äußere Eindruck: Die Sport- und Grünflächen werden jedenfalls von der Stadt Bonn bislang in einem gepflegten Zustand gehalten.