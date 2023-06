Aus dem Gericht Freunde sollen 23-Jährigen zu Raub gezwungen haben

Direkt nach dem Raub landeten 2085 Euro in einer Unterführung in Mehlem: Am 20. Oktober 2021 hatte ein heute 23-jähriger junger Mann aus Bonn den Edeka-Markt in der Mainzer Straße überfallen, und nach seinem Rückzug aus dem Laden schleuderte der Räuber eine Tüte mit der Beute in die nah gelegene Passage, die von der Ecke der Drehholz- und der Ackerstraße ausgehend die an dieser Stelle autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße 9 unterquert.