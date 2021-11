Sharon I. (Lorenz) ist Regentin der Niederdollendorfer KG „Me brängen et fädig“ : Die neue Kindertollität mag gerne Spiant

Niederdollendorf SIe mag den Karneval, Kochen, Leichtathletik, Reiten und Malen: Und: Spinat isst Sharon I. (Lorenz), die neue Kinderregentin der Niederdollendorfer KG „Me brängen et fädig“, mit Passion.

Der Name der Niederdollendorfer Karnevalsgesellschaft „Me brängen et fädig“ ist Programm. „Wir schaffen das“ bedeutet er auf Hochdeutsch und das die Akteure Karneval stemmen können, haben sie bisher ganze 125 Jahre plus einem bewiesen.

Die Feier zum 125. Jubiläum 2020 musste allerdings ausfallen. Das wurde nun, eben ein Jahr später, im Saal des Arbeitnehmerzentrums in Niederdollendorf nachgeholt. Für die Laudatio war das karnevalistische Urgestein Willi Armbröster erschienen. Dem begnadeten Reimredner war offenbar kein Anekdötchen aus der Historie der KG entgangen. Mit scharfzüngigem Humor nahm er so manch einen Narren aufs Korn. Seine humorvolle Bilanz: „125 Johr dobei – immer Spaß und Narretei, immer laache, springe danze, keene Knies, keen Diskrepanze. Wer sujet jlöw, der tut mir leid, kennt nicht die wahre Wirklichkeit. Denn was in dieser langen Frist, all in de Botz gegangen ist, das geht gebügelt und gestaut, auf keine Elefantenhaut“, so Armbröster.