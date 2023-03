Ungewöhnliche Arbeitszeitmodelle So will ein Bonner Autohaus Personal gewinnen

Ein längeres Wochenende oder mehr Gehalt bei fünf Tagen – so versucht das Bonner Unternehmen La Linea, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Das Autohaus samt Werkstätten mit Standorten in Buschdorf und Bad Godesberg wirbt mit dem Angebot der Vier-Tage-Woche um Personal. Mitarbeiter in der Werkstatt bekommen die Möglichkeit, vier Tage mit insgesamt 32 Wochenstunden zu arbeiten und dabei vollen Lohnausgleich zu erhalten oder fünf Tage die Woche bei einem erhöhten Gehalt tätig zu sein.