Warnung : Handwerk warnt vor dreister Betrugsmasche

Achtung, Betrüger geben sich als Energieberater der Handwerkskammer aus und verschaffen sich so Zugang zur Wohnung

„Immer wieder melden uns besorgte Bürgerinnen und Bürger solche Anrufe. Am Telefon versuchen die Betrüger, Beratungsgespräche vor Ort zu vereinbaren, um in die Wohnung zu gelangen. Wir raten dringend zur Vorsicht. Im Zweifelsfall sollte man lieber die Polizei einschalten“, sagt Dr. Markus Eickhoff, Leiter der Geschäftsstelle Bonn der Handwerkskammer zu Köln. Die Handwerkskammer bietet keine Energieberatungen an und kommt daher auch nicht zum Hausbesuch.