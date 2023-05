Quellen in Bad Godesberg Wie schmeckt das Heilwasser aus der Draitsch- und Kurfürstenquelle?

Bad Godesberg ist für seine Trinkwasserquellen bekannt. Die Kurfürstenquelle entspringt im Kurpark, die Draitschquelle finden Spaziergänger in der Brunnenallee. Dem Wasser aus beiden Quellen werden gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt. Für mich ist das ein guter Grund, den zwei Quellen mal einen Besuch abzustatten und selbst zu probieren. Den Start mache ich im Kurpark. Im Trinkpavillon schenken Mitglieder des Vereins „Bürger.Bad.Godesberg“ das Wasser aus der Kurfürstenquelle an Passanten aus. Das Quellwasser sprudelt hier unablässig aus dem Hahn. Damit es nicht in alle Richtungen spritzt, haben die Mitglieder eine Glasschüssel darunter gestellt. Das anfänglich durchsichtige Gefäß hat sich mit der Zeit rot gefärbt. „Das ist so dunkel, weil der Eisengehalt im Wasser so hoch ist“, erklärt mir Barbara Paasen. Sie steht gerade hinter dem Tresen und hält mein Glas unter dem Hahn.