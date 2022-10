Rigal´sche Wiese in Bad Godesberg : Skater bringen Sanierung der stillgelegten Anlage voran

Sie wollen wieder rollen: Benjamin Fichtner (rechts) und Paavo Bowy engagieren sich für eine neue Skateanlage. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Zwei Bad Godesberger haben erreicht, dass in die Erneuerung der Skateanlage an der Rigal´schen Wiese Bewegung kommt. Die Stadt will einen Neubau forcieren.