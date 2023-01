Nach Baumsturz : Brücke am Von-Sandt-Ufer bleibt vorerst gesperrt

Die Brücke am Von-Sandt-Ufer bleibt vorerst gesperrt, nachdem eine Buche darauf gestürzt war. Foto: Axel Vogel

Plittersdorf Am Sonntag ist eine Buche auf die Brücke über den Godesberger Bach am Von-Sandt-Ufer nahe der Villa Cahn gestürzt. Die Stadt will nun die Beschädigungen prüfen lassen. Bis dahin bleibt die Brücke gesperrt.