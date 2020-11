Realschule in Bad Godesberg : Carl-Schurz-Schule schließt in einem halben Jahr

Odyssee nach Pennenfeld

Der wechselvolle Werdegang der Carl-Schurz-Realschule, benannt nach dem deutsch-amerikanischen Demokraten, begann 1947 in der Burgschule – mit einer Jungen- und einer Mädchenklasse. Aus Expansionsgründen zog man mehrfach um und teilte die Schule letztendlich in die Gertrud-Bäumer-Schule (GBS) für Mädchen in der Zeppelinstraße (1962) und die Carl-Schurz-Schule, Realschule für Jungen (1965) in der Augustastraße.

In den 80er Jahren gingen die Anmeldezahlen an den Realschulen dann stetig zurück, sodass auch Mädchen ab 1983 die Carl-Schurz-Schule besuchen durften. Schlussendlich wurde man dann doch ein Jahr später mit der 1976 im neuen Pennenfelder Schulzentrum eingerichteten Geschwister-Scholl-Schule für Jungen und Mädchen zusammengelegt zur Carl-Schurz-Realschule – zu deren bekanntesten Absolventen der Unternehmer, Tech-Investor und Autor Frank Thelen zählt.

Die Anmeldungen an beiden Godesberger Realschulen bewegten sich seit 2010 zunehmend unterhalb der Mindestzahl von jeweils 50 für zwei Parallelklassen, was die Kölner Bezirksregierung zeitweise für zwei Eingangsklassen bewilligte – auch da viele Bonner Schülerinnen und Schüler an ihrer wohnortnahen Realschule aus Kapazitätsgründen keinen Platz gefunden hatten. 2015 stammten dann auch 14 der 49 Anmeldungen an der CSR aus dem Bonner Norden.

Doch 2016 war endgültig Schluss mit dieser Ausnahmeregelung. Nachdem die Idee einer Sekundarschule ebenso scheiterte wie die einer weiteren Gesamtschule, beschloss der Rat der Stadt Bonn, an der GBS auch Jungen zuzulassen sowie an der CSR keine Eingangsklassen mehr zu bilden und sie 2021 aufzulösen.