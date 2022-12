Fehlende Beleuchtung : Bonnerin fürchtet Überfälle am Radparkplatz am Mehlemer Bahnhof

Düstere Ecke: Die Bike and Ride-Anlage am Mehlemer Bahnhof liegt großenteils im Dunkeln. Foto: Alexander Barth

Mehlem Die Bike and Ride-Anlage am Bahnhof in Bonn-Mehlem ist kaum beleuchtet. Eine Bonnerin fühlt sich dort nicht sicher. Die Stadt will sich die Situation anschauen.