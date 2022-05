Lernen aus dem All : Zu Besuch in der Deutschen Raumfahrtagentur in Oberkassel

Im Foyer der Deutschen Raumfahrtagentur hängt ein Modell der Internationalen Raumfahrtstation ISS. Foto: GA/Julia Rosner

Oberkassel Die Deutsche Raumfahrtagentur hat in Oberkassel am Bonner Bogen ihren Sitz. Von hier aus werden Raumfahrtprojekte in der ganzen Welt koordiniert. Der GA hat die Raumfahrtagentur besucht.