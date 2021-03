Kostenpflichtiger Inhalt: Unternehmen für körpernahe Dienstleistungen : Eine Öffnung für wenige Wochen

Ines Schwalb massiert Anna Pawlettko. Foto: Niklas Schröder

Oberkassel Die Inhaberinnern der Wohlfühlbar in Oberkassel sorgen sich um ihre Zukunft. Ob die Kosmetikerinnen am Montag öffnen können, ist ungewiss. Und da wäre noch die Sache mit den Schnelltests, die es in Oberkassel nicht gibt.