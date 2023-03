Hoher Besucherdruck belastet Umwelt Trampelpfade sind im Naturschutzgebiet Ennertwald tabu

Spektakulär ist die Aussicht vom sogenannten Skywalk aus oberhalb des Stingenberg-Steinbruchs in Oberkassel. Sie genossen am Sonntag die Besucher, die zum Infotag im Ennertwald gekommen waren. Gastgeber waren mehrere Naturschutzorganisationen. Hintergrund: An diesem Dienstag ist der Internationale Tag des Waldes.