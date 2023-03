Zerbissene Zündkabel und verwüstete Dachböden Wie Marder und Waschbären Schäden in Bonn verursachen

Sie zerbeißen Kabel und Schläuche im Motorraum, nisten sich in Dachböden ein und zerstören Isolierungen und Dämmmaterial. Marder und Waschbären sorgen auch in Bonn immer wieder für Probleme. Nach Angaben der Jägerschaft Bonn kommt der Marder mittlerweile flächendeckend im gesamten Stadtgebiet vor. Laut Schätzungen der ADAC Pannenhelfer in Bonn gibt es pro Monat cirka 20 bis 30 Einsätze wegen Marderschäden. Wie Autowerkstätten am Stadtrand dem GA berichteten, registrieren auch sie ebenfalls monatlich Schadensfälle durch Marder. In städtischen Gebieten sind es hingegen deutlich weniger.