„Die Frauen wurden immer unterdrückt“ : Bonnerin berichtet über ihre Flucht aus Kabul

Neben vielen Mädchen wurden auch Jungen in der Schule unterrichtet. Das Gebäude im Hintergrund wurde von den Taliban nach dem Einmarsch in Kabul niedergebrannt. Foto: Homa Rahmatzad

Röttgen Homa Rahmatzad lebte schon seit Jahrzehnten in Bonn. 2019 kehrte sich nach Kabul zurück, um beim Aufbau einer Mädchenschule zu helfen. Als die Taliban die Macht übernahmen, musste sie überstürzt das Land verlassen. Am Dienstag berichtet sie von ihren Erlebnissen in der Thomaskirche in Röttgen.



Es gab da diesen einen Moment auf dem Flughafen von Kabul, als ein Taliban Homa Rahmatzad den deutschen Reisepass wegnahm. „Da habe ich gesagt: Okay, jetzt hast du verloren“, erzählt die 71-Jährige. Die Geschichte ging für sie gut aus. „Aber leider sind viele dort zurückgeblieben, auch mit deutschem Pass und deutschen Papieren.“ Vor allem für die Frauen dort sei die Situation schlimm. Sie will helfen, indem sie darauf aufmerksam macht. Das ist der Grund, warum sie am Dienstag in der evangelischen Thomaskirche über ihre Erlebnisse spricht.

In Röttgen ist Rahmatzad keine Unbekannte. Sie kam vor etwa 40 Jahren mit ihrem Mann nach Deutschland, nachdem die Russen in Afghanistan einmarschiert waren. „Ich war als Beamte in einem großen Frauenkrankenhaus beschäftigt, und mein Mann war im Wirtschaftsministerium tätig.“ Weil sie kein Formular der kommunistischen Partei unterschreiben wollten und sich deshalb zunehmenden Anfeindungen ausgesetzt sahen, verließen sie das Land. Homa Rahmatzad arbeitete 30 Jahre lang als Servicekraft in der Uniklinik auf dem Venusberg, lebte die vergangenen 20 Jahre bis zum Ruhestand in Röttgen und war auch in der Flüchtlingshilfe aktiv. Sie hat zwei Kinder.

2019 dann die Rückkehr nach Afghanistan

Nach der Verrentung zog es sie 2019 wieder nach Afghanistan zurück. Sie wollte dort ihrer Nichte helfen, in einem Ort bei Kabul eine Schule für Mädchen zu eröffnen, gegen Widerstände vieler traditionell denkender Menschen und ihrer eigenen Familie. Das gelang ihr auch, 200 Mädchen wurden dort unterrichtet, außerdem einige Jungen im Grundschulalter.

„Am Tag, nachdem die Taliban in Kabul angekommen waren, haben sie als Erstes die Schule in Brand gesetzt“, erzählt Rahmatzad. Kinder kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden, aber ihre Nichte musste sich verstecken und flüchtete mit ihrem Verlobten. Ihre Tante versuchte, irgendwie das Land zu verlassen. Sie telefonierte viel mit ihrer Tochter, die von Deutschland aus mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt war und ihrer Mutter schließlich genau beschrieb, wann sie auf welchem Weg zum Flughafen von Kabul gehen und wo sie ihn betreten sollte.

Homa Rahmatzad spricht in der Thomaskirche über das Schicksal der Frauen in Afghanistan. Foto: Stefan Knopp

Dichtes Gedränge auf dem Flughafen in Kabul

Sie erzählt von Gedränge, zahllosen Menschen, die versuchen, in eins der Flugzeuge aus dem Land heraus zu gelangen, von Menschen mit Maschinengewehren, Angst und Verzweiflung. Alles Hab und Gut hat sie zurückgelassen. „Meine Tochter hat mir geschrieben, halte deinen Reisepass in der Hand und deinen Ausweis irgendwo in der Unterwäsche versteckt, und das Handy hatte ich.“ Außerdem hatte sie auf gut Glück ein 16-jähriges Mädchen und drei Jungen mitgenommen, in der Hoffnung, sie aus dem Land schaffen zu können.

Immer wieder wurde sie vorwärts geschoben in der Augusthitze von Kabul, musste sich wieder auf den Boden setzen, dann ging es weiter. Und irgendwann war eben der Reisepass weg, aber der Taliban, sagt sie, kam mit einem amerikanischen Soldaten wieder, der sie weiter lotste. Glück und Unglück zugleich: Die Kinder konnte sie nicht mitnehmen. Nach einer Odyssee mit viel Warten und nichts zu Essen gelangte sie über Usbekistan nach Deutschland, wo sie in Röttgen wieder herzlich aufgenommen wurde.

„Die Frauen wurden immer unterdrückt“

Jetzt will sie kämpfen, allen erzählen, was die Frauen in Afghanistan erwartet, wenn ihnen nicht geholfen wird. „Viele Frauen haben viel gearbeitet, in jeder Firma, in jeder Behörde, die mit den Deutschen zu tun gehabt hat.“ Jetzt lebten sie in Angst und Ungewissheit. „Die Frauen wurden immer unterdrückt.“ Dabei seien sie oft die einzigen, die ihre Familien ernähren. „Die Männer tun gar nichts, aber wenn sie nach Hause kommen, sind sie wie ein Pascha.“ Auch in Deutschland.

„Ehrlich gesagt, wir haben nie gedacht, dass es kommen würde“, sagt Rahmatzad zum Sturm der Taliban. „In den letzten Jahren hat sich in Afghanistan alles verbessert. Die Frauen konnten raus gehen, konnten arbeiten und studieren. Sie waren im Parlament, im Ministerium, überall. Im Fernsehen waren viele Journalisten Frauen.“ Eine Zeit der Freiheiten. „Wir haben nie gedacht, dass das von heute auf morgen alles umkippt. Das war wirklich ein böser Traum.“

„Die Frauen müssen nicht frei sein, aber sie müssen nicht zu Hause bleiben, die müssen in die Schule. Was machen zwei, drei Mädchen zu Hause ohne Bildung, ohne Zukunft, nur nach zwölf Jahren Ehefrau zu spielen? Das ist doch schrecklich!“ Von Deutschland und den Vereinten Nationen erwartet sie, dass dieses Thema bei den Verhandlungen mit den Taliban zur Sprache kommt. „Die Welt soll die Frauen nicht vergessen.“ Dafür will sie mit ihrem Vortrag ein Bewusstsein schaffen bei den Menschen. Sie wurde schon für eine andere Vortragsreihe angefragt und würde auch im Bundestag sprechen, wenn man sie ließe.