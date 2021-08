Verregneter Sommer : Experten geben Gärtnern Tipps für das Regenwetter

Battal Zada hat nicht nur Gemüse in seinem Garten, er pflanzt auch Lavendel. Foto: Benjamin Westhoff

Hardthöhe Im Garten von Olimpia Golusda wächst in diesem Jahr das Obst und Gemüse schlecht. Einen Sommer mit so viel Regen habe sie in den letzten 15 Jahren vielleicht einmal erlebt, sagt sie. Was können Gärtner da machen? Der GA hat einige Tipps gesammelt.