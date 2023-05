Hohe Temperaturen und Sonne So lief der Start in die Freibadsaison im Hardtbergbad

Badleiter Jannik Mittler ist sichtlich zufrieden mit der getanen Arbeit. Hier und da gibt es zwar noch Fugen, die ausgebessert und Unkraut, das noch gejätet werden muss. Und auch eines der beiden Nichtschwimmerbecken kann erst im Laufe der nächsten Woche in Betrieb genommen werden. Aber die anderen Becken im Hardtbergbad glitzern schon in kräftigem Blau. Das Freibad öffnete am vergangenen Samstag das erste Mal in diesem Jahr seine Pforten. Zwar tummelten sich noch nicht die Massen im Hardtbergbad, für Badleiter Mittler ist dies am ersten Tag Ende Mai aber üblich: „Bisher hat es unseren Erwartungen entsprochen. Die Stammgäste haben schon um 10 Uhr dem Einlass entgegengesehnt. Die waren dann ganz neugierig, ob das Wasser denn auch wirklich warm genug ist.“