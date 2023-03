Bonner Polizist bei Aktenzeichen XY Neue Hoffnung bei der Jagd auf den Duisdorfer Bankräuber?

Am Tag nach der Fernsehsendung schöpft Ermittler Norbert Lindhorst neue Hoffnung, den Fall vielleicht doch noch lösen zu können. Schon fast ein Jahr versucht der Bonner Kommissar, den Mann zu finden, der im April 2022 die Sparkasse in Duisdorf überfallen hat. Es ist eine Geschichte von Rückschlägen, von neuer Hoffnung und vom Ehrgeiz eines Polizisten. Am Ende brachte sie Lindhorst zu Aktenzeichen XY… ungelöst.