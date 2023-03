Brennender Reisebus in Bonn Autobahnbrücke muss nach Brand auf A565 großflächig saniert werden

Die Sperrungen nach dem Brand eines Reisebusses an der Anschlussstelle Poppelsdorf der Autobahn 565 sind seit Samstag wieder größtenteils aufgehoben. Doch die Sanierung der Schäden an der Brücke Endenicher Allee wird noch länger dauern, wie die Autobahn GmbH als Eigentümerin der Brücke am Montag mitteilte.