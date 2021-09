Schrägluftbild von Westen auf das Römerbad und Umgebung im Jahr 1955, in der Bildmitte das Römerbad zwischen Mittelpfad (seit 1978: Karl-Legien-Straße) und Rhein, im Vordergund die Häuserzeile an der Römerstraße, dazwischen rechts das Gelände der späteren Pädagogischen Hochschule, dahinter der Hubschrauberlandeplatz der Sabena. Foto: Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn/Aero-Lux Büscher & Co KG Foto: Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn/Aero-Lux Büscher & Co KG