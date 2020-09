Kommunalpolitik in Bonn : Briefwahl mit quietschenden Reifen

Ein Stimmzettel für die Stichwahl an diesem Sonntag. Die Bonner können sich zwischen Ashok Sridharan und Katja Dörner entscheiden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Viele Bonner mussten lange auf die Unterlagen zur Stichwahl warten. Am Dienstag meldete die Stadtverwaltung: 72.000 von 80.000 Wahlzetteln sind versendet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rüdiger Franz

So weit wie in den Vereinigten Staaten von Amerika ist es in Bonn noch nicht: Doch während die politischen Lager im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl einander der Sabotage der Briefwahl bezichtigen, wächst auch unter Bürgern der Bundesstadt der Argwohn gegenüber der Stadtverwaltung. Grund: Über eine Woche nach dem ersten Wahlgang und wenige Tage vor der Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters haben sie noch keine Wahlunterlagen erhalten. Zu Dutzenden haben sie ihrem Ärger darüber in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken und gegenüber den Medien Luft gemacht.

„Wer bereits für die Wahlen am 13. September 2020 Briefwahl beantragt hatte, erhält die Wahlunterlagen für die Stichwahl automatisch zugesandt“, teilt die Verwaltung auf ihrer Internetseite mit. „Aber wann?“, fragte sich beispielsweise Christoph Schenk, der auf dem Venusberg lebt. Er und seine Frau hatten die Unterlagen Montag noch nicht erhalten und hakten bei der Stadt nach. Am Dienstag lag dann – wie bei zahlreichen anderen Bonnern – der ersehnte graue Umschlag mit der schwarzen Aufschrift „Amtliche Wahlsache“ im Briefkasten der Schenks. Nicht jedoch bei seiner Mutter, die in einem Seniorenheim ebenfalls auf dem Venusberg lebt. Ein Umstand, der Christoph Schenk ungehalten stimmt: „Selbst wenn die Unterlagen am Mittwoch eintreffen: Ich muss dann arbeiten und kann den Stimmzettel meiner Mutter nicht zur Post oder zum Wahlbüro bringen. Dass das alles so knapp ist, ist wirklich ein Unding“, schimpft er. Dirk Dötsch, Betreiber des Parkrestaurants Rheinaue, flüchtete auf Facebook in Ironie: „Wir würden gerne zur Stichwahl unseren Senf in Form eines Kreuzchens dazugeben. Leider haben wir nach der Briefwahl bis heute keine Wahlscheine erhalten. Das ist doch nicht normal...“, schrieb er am Montag.

Votum per post Briefwahl ist noch bis Sonntag möglich Unter www.bonn.de/ob-wahl können noch an diesem Mittwoch bis 12 Uhr Briefwahlunterlagen beantragt werden. Wer sie per Post zurückschicken möchte, sollte dies laut Stadt bis spätestens Donnerstag tun oder sie bis Sonntag, 15 Uhr, in die Briefkästen der drei Bezirksrathäuser und des Stadthauses werfen. Mit den Briefwahlunterlagen direkt im Wahlbüro zu wählen, ist noch bis Freitag, 18 Uhr, möglich. fa

Fragt man die Stadt, so ist es das offenbar doch: 72.000 der insgesamt 80.000 Briefwahlunterlagen – etwa 6500 Bonner hatten sich erst zur Stichwahl für die Briefwahl entschieden – meldete die Verwaltung am Dienstagnachmittag als versandt. Man habe die Wahlscheine am 14. September, also gleich am Tag nach der Wahl, bei einer externen Druckerei in Auftrag gegeben, so der stellvertretende Stadtsprecher Marc Hoffmann. Eine bestimmte Reihenfolge nach Wahlbezirken, in der Briefwahlunterlagen verschickt werden, gebe es nicht. Beim Warten auf die Stimmzettel hatten vereinzelte Wähler diese Frage aufgeworfen. In welchem Wahlbezirk sich diesmal die meisten Bürger für die Briefwahl entscheiden, ließ sich seitens der Stadt am Dienstag noch nicht feststellen.