„Der kleine Laden“ in Bonn Ein bisschen David gegen Goliath

Bonn · „Der kleine Laden“ an der Budapester Straße in Bonn ist das, was der Name verspricht. Der frisch eröffnete Spielplatz bringt der Buchhandlung mit langer Tradition neue Laufkundschaft. Wie hält der Laden sich gegen die Onlinekonkurrenz?

19.04.2023, 12:12 Uhr

Fanny Berger und Gisela Schruff (r.) gehören zum Team der Kinder- und Jugendbuchhandlung „Der kleine Laden“. Foto: Sebastian Flick

Von Sebastian Flick

Vom Kinderspielplatz direkt in die Buchhandlung: Diesen Weg haben viele Mädchen und Jungen für sich entdeckt, seitdem der neue Spielplatz neben der Kinder- und Jugendbuchhandlung „Der kleine Laden“ Ende März eröffnet wurde. „Einige Kinder kommen mit ihren Eltern direkt nach dem Besuch des Spielplatzes hier vorbei und stöbern in unserer abwechslungsreichen Auswahl“, sagt Gisela Schruff, Geschäftsführerin des Vereins „Der kleine Laden“, über die neue Laufkundschaft.