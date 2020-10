Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Protest von Extinction Rebellion : Stören ist wichtig

Am vergangenen Samstag protestierte die Gruppe Extinction Rebellion am Koblenzer Tor und blockierte dabei die Straße für den Verkehr. Foto: Stefan Knopp

Bonn Am Samstag blockierte die Bewegung Extinction Rebellion die Straße am Koblenzer Tor in Bonn. Einige Fahrer störte das, andere sahen es gelassen. Dass diese Störaktionen richtig sind, kommentiert GA-Redakteur Thomas Leurs.