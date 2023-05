Konzert der Band Druckluft Vom Soundcheck bis zur Show in der Bonner Harmonie

Das Licht geht aus. Zwölf Personen huschen auf die Bühne der Endenicher Harmonie. Trompeten erklingen, dann ein Tusch und die Scheinwerfer gehen an. „Einen wunderschönen guten Abend. Was geht denn hier ab?“, begrüßt Florian Hertel die Gäste zum Konzert seiner Band Druckluft am Samstagabend. „Zum Warmmachen dreht ihr euch nun alle nach rechts, geht acht Schritte vor und acht Schritte zurück“, mit diesen Worten heizt Hertel das Publikum ein, während seine Bandkollegen den Takt blasen und schlagen. Nicht acht Schritte, sondern vier Stunden und tausende Schritte geht diese Reportage zum Beginn der Vorbereitungen zurück.