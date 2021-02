Kostenpflichtiger Inhalt: Lebensgefahr in Bonn : Was die klirrende Kälte für Obdachlose bedeutet

Obdachlose leiden unter der Eiseskälte. In einigen Fällen besteht Lebensgefahr. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Für Obdachlose in Bonn sind die aktuellen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lebensbedrohlich. Obwohl es genügend Plätze gibt, will aber nicht jeder in Unterkünften übernachten.