Von Tarteletts bis Zimtschnecken Diese Zuckerbäcker machen Bonn süßer

Natascha Dohm ist im Hochzeitsstress. Allerdings steckt die junge Frau nicht in den Vorbereitungen für die eigene Hochzeit, sondern steht den ganzen Tag in der Backstube, um für das Wochenende Hochzeitstorten zu zaubern. Im vergangenen Jahr hat die Konditorin den Cupcake-Laden an der Rheingasse übernommen und in „Zuckermädchen‘s Konditorei“ umgewandelt. „Ich wollte gerne für die jüngere Generation etwas anbieten“, so Dohm. „Junge Leute gehen zwar gerne ins Café, aber die wenigsten Cafés backen noch selbst. Und wenn man an die klassischen Konditoreien denkt, die es noch gibt, so sind diese doch nicht unbedingt ansprechend für jüngere Kunden.“