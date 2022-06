Zwischen Entspannung und Ekstase : So war das Konzert von Billie Eilish in Köln

Am Dienstagabend ist Billie Eilish in Köln aufgetreten. Foto: Matty Vogel

Köln Am Dienstagabend ist die amerikanische Sängerin Billie Eilish in Köln in der ausverkauften Lanxess-Arena mit ihrem Album „Happier Than Ever“ aufgetreten. Die Fans erlebten nicht nur eine grandiose Bühnenshow, sondern auch hoch dosierte Endorphine.