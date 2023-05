Kommentar zum Wut-Video von Wagner-Chef Prigoschin Ein Menetekel

Meinung | Berlin · In einem geradezu irren Wut-Video schreit der Chef der Söldnertruppe Wagner seinen Zorn über den Verteidigungsminister und den Generalstabschef in die Welt. Er kündigt den Rückzug aus der symbolträchtigen Donbass-Stadt Bachmut an. Der Auftritt lässt wenig Zweifel, dass Jewgeni Prigoschin es ernst meint.

Von Ulrich Krökel

05.05.2023, 18:00 Uhr

Jewgeni Prigoschin ist Chef der russischen Privatarmee Wagner Group. Foto: dpa/Uncredited

Lange rätselten westliche Fachleute, warum die militärische Supermacht Russland in der Ukraine so kläglich zu scheitern droht. Oder bereits gescheitert ist, wenn man die ursprünglichen Kriegsziele zugrunde legt. Inzwischen ist klar, dass Chaos und Unfähigkeit in der militärischen und politischen Führung die Hauptgründe für die Niederlagen sind.