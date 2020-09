Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Messerattacke in Frankreich : Angst vor der „Überfremdung“

Gerald Darmanin (M,l), Innenminister von Frankreich, Joel Mergui (M,l,hinten), Präsident des israelitischen Zentralkonsistoriums Frankreichs, im Gespräch mit Soldaten vor einem Besuch der Synagoge von Boulogne-Billancourt in der Nähe von Paris. Foto: dpa/Bertrand Guay

Meinung In Frankreich wird immer wieder über die Rolle des Islam gestritten, so auch nach der mutmaßlich terroristischen Messerattacke in Paris. Die Diskussion nutzen vor allem die extrem rechten Parteien.