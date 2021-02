Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu den Lehren aus Hanau : Jeder wirkt mit

Gedenken an die Opfer des Anschlags am Tatort in Hanau. Foto: dpa/Boris Roessler

Meinung Düsseldorf Der Opfer von Hanau zu gedenken, sollte bedeuten, sich an ihre Gesichter, Namen, Geschichten zu erinnern. An Hanau zu erinnern bedeutet auch, sich einmal mehr bewusst zu machen, dass jeder Einzelne an dem mitwirkt, was wir das gesellschaftliche Klima nennen, kommentiert Dorothee Krings.