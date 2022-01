Kommentar zur Mahnungen in Berlin und Brüssel : Holocaust-Gedenken in Pandemie-Zeiten

Inge Auerbacher ist Holocaust-Überlebende und sprach bei der Gedenkstunde zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ im Deutschen Bundestag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Berlin Studien zeugen von wachsenden Interesse der Jugend an dem, was in den finstersten Jahren passierte. Das gibt Hoffnung. Weil nicht nur in Deutschland der Holocaust verharmlost wird, war es gut, dass Überlebende sowohl in Berlin als auch in Brüssel die Dimension des Verbrechens vermittelten, meint unser Autor.