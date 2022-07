Kommentar zur Konzertierten Aktion : Rückgriff auf die 60er Jahre

Kommentar zur Energieversorgung : Mitten in der Krise Die Energiekrise spitzt sich weiter zu, schon jetzt werden die exorbitanten Preise für viele Menschen zur Last und das dicke Ende könnte noch kommen. Doch es drängt sich der irritierende Eindruck auf, dass der Ernst der Lage noch nicht bei allen in der Bundesregierung angekommen ist.