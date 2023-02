Kommentar zur Verpflichtung von Hawkins : Telekom Baskets Bonn setzen klares Zeichen

Meinung Bonn Mit ein bisschen Glück ist den Telekom Baskets Bonn die bestmögliche Nachverpflichtung gelungen, kommentiert unsere Autorin. Javontae Hawkins ergänzt den Kader, in dem der verletzte Jeremy Morgan noch fehlt. Ein klares Zeichen.

Das ist in vielerlei Hinsicht eine Win-win-Situation. Die Baskets bekommen einen Spieler, der ihnen sofort weiterhilft. Einen Spieler, dessen charakterliche Qualitäten für Cheftrainer Tuomas Iisalo und die Baskets-Chefetage ebenso bekannt sind, wie seine sportlichen Fähigkeiten. Nachverpflichtungen sind immer ein kleines Risiko. Diese nicht. Und Hawkins bekommt die Situation, in der er und seine Familie sich wohlfühlen und er wieder bestmöglich performen kann. Denn es geht auch darum, sich im Alter von 29 Jahren noch einmal stark zu präsentieren. Das ist in Bonn möglich, denn Hawkins kennt das Bonner Spiel. Das Bonner System, die Bonner Spielkultur.