Kommentar zur Wirtschaftsprognose Noch nicht gut

Konjunkturaussichten und Konsumentenstimmung haben sich aufgehellt. Damit ist eine vor wenigen Monaten noch befürchtete Rezession bis auf Weiteres ausgeblieben. Die Erholung liegt zum einen an den Energiepreisen, die in den vergangenen Monaten von ihren Höchstständen wieder heruntergekommen sind. Auch ist eine Mangellage ausgeblieben, bei der Energie für Unternehmen rationiert worden wäre – mit wirtschaftlich heftigen Folgen. Und schließlich haben sich auch die Probleme in den Lieferketten entspannt, was für etwas Rückenwind in der Produktion sorgt. Die Unternehmen können deswegen nun angestaute Aufträge abarbeiten, was ebenfalls auf der Haben-Seite zu verbuchen ist.