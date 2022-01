Neustart im Kino : David Lynchs Film „Mulholland Drive“ feiert Comeback

Düsteres hinter täuschend heiterer Fassede: Laura Elena Harring und Justin Theroux in „Mulholland Drive“. Foto: Studiocanal

Bonn Die Reihe „Best of Cinema“ ermöglicht ein Wiedersehen mit David Lynchs Meisterwerk „Mulholland Drive“. Der Film kommt am 1. Februar wieder ins Kino: zu sehen in Bonn und in Siegburg.