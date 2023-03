“Over the Border“-Festival Achtjähriger stiehlt allen die Show

Vielfältig, neugierig und weltoffen: All das lebt das „Over the Border“-Festival von Beginn an. An zehn Abenden trifft Jazz auf Flamenco, anatolische auf gälische Musik, afrikanischer Groove auf italienischen Schlager. Zur Eröffnung haben nun – wie jedes Jahr – die Local Ambassadors in die Harmonie eingeladen. Das Kollektiv aus regionalen und internationalen Künstlern, das Perkussionist Roland Peil und Pianist Marcus Schinkel exklusiv für das Festival versammelt, ist in seiner neuesten Inkarnation so bunt wie nie. Und so jung wie schon lange nicht mehr.