„Das ist los Tour 2023“ Herbert Grönemeyer begeistert 17.000 Fans in Köln

Um 22.12 Uhr grantelt er ein bisschen. „Ist das alles? Wart ihr alle im Stadion oder was?“ Worauf sich die 17.000 in der Lanxess Arena am Riemen reißen. Und die Zeit, „dass sich was dreee-heeet, was dreee-heeet, was dreee-heeet“ mit wesentlich mehr Verve und Verbalkraft beschwören als beim ersten Versuch. Aber ansonsten ist Herbert Grönemeyer beim Kölner Konzert im Rahmen seiner „Das ist los Tour 2023“ blendend gelaunt.