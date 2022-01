Bonn University Shakespeare Company würdigt Shakespeare : Komische Figuren retten Science-Fiction-Adaption von „The Tempest“

Caliban (Robin Hemmersbach) beeindruckt in der Bonner „Tempest“-Inszenierung. Foto: Thomas Kölsch

Bonn In der Brotfabrik sollte eine augenzwinkernde, bewusst trashige Hommage an die Adaptionen von Shakespeares „The Tempest“ hinzukommen. Das gelang der Bonn University Shakespeare Company mitunter auch – scheiterte dann wieder an der Treue zu Shakespeare.