Lieder von der Leichtigkeit des Seins : Clueso begeistert in Lanxess-Arena in Köln

Clueso begeisterte am Freitagabend seines Fans in der Lanxess-Arena (Archivbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln Am Freitag feierte Clueso den Beginn seiner Tour in der Lanxess-Arena in Köln. Der Popsänger begeistert seine Fans mit seinen Liedern über die Leichtigkeit des Seins - bleibt dabei aber stets authentisch.