Mordfall „Sandkuhle“ im Kreis Kleve : Mordopfer aus Kiesgrube konnte nach 23 Jahren identifiziert werden

Aachen Im Mordfall „Sandkuhle“ gab es 23 Jahre lang keinen Durchbruch. Das Opfer konnte nicht identifiziert werden. Doch ein neues Phantombild brachte die Ermittlungen weiter. Der Mann, der 1996 am Niederrhein tot in einer Kiesgrube entdeckt wurde, kam aus der Region Aachen.

In einem 23 Jahre alten Mordfall hat die Polizei in Krefeld die Identität des Opfers aufgeklärt. Am Mittwochvormittag stellt die Polizei den Fall in Aachen vor. In der Region lebte nach bisherigen Erkenntnissen seinerzeit das Opfer. Der erschlagene Mann war am 8. Dezember 1996 in Rheurdt im Kreis Kleve in einer stillgelegten Kiesgrube entdeckt worden.