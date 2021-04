Trauerfeier wird live übertragen : So verläuft die Beerdigung von Prinz Philip am Samstag

Am Samstag soll der vergangene Woche gestorbene Prinz Philip in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor im engsten Familienkreis begraben werden. Foto: dpa/Karel Prinsloo

Windsor Nach dem Tod von Prinz Philip steht der Königlichen Familie am Wochenende der offizielle Abschied vor. Alle Infos zur Beerdigung und der Trauerfeier im Überblick.



Am Samstag soll der vergangene Woche verstorbene Prinz Philip in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor beerdigt werden. Für Windsor und ganz Großbritannien ist es ein historischer Tag - und in Corona-Zeiten auch eine besondere Herausforderung.

Wer wird an der Beerdigung teilnehmen?

Die Zeremonie samt royaler Trauerprozession wird sich komplett hinter den Mauern der königlichen Residenz abspielen und nur im engsten Familienkreis stattfinden. Wegen der Corona-Regeln sind nur 30 Trauergäste erlaubt. Premierminister Boris Johnson sagte seine Teilnahme bereits ab, um Familienmitgliedern den Vortritt zu lassen. Prinz Harry reiste am Sonntag an - allerdings ohne seine Frau Meghan, die wegen ihrer Schwangerschaft in den USA blieb.

Die Urenkel von Prinz Philip werden bei der Trauerfeier für den verstorbenen Prinzgemahl am kommenden Samstag nicht dabei sein. Die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate - George (7), Charlotte (5) und Louis (2) - seien nach Angaben der königlichen Familie zu jung, um bei der im Fernsehen übertragenen Trauerfeier dabei zu sein, berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur PA.

Der Bürgermeister von Windsor, John Story, fleht die Briten geradezu an, seiner Gemeinde am Samstag fern zu bleiben. Der Grund: Corona. Doch darauf verlassen, dass außer den Royals niemand anreist, will man sich in Windsor dann doch lieber nicht. Straßenpolizisten bereiten sich auf ihre Patrouillen am Samstag vor.

Die Beerdigung wird live im Fernsehen übertragen. Der Gottesdienst soll um 16.00 Uhr (MESZ) mit einer landesweiten Schweigeminute beginnen.

Wie wird die Beerdigung ablaufen?

Eine Prozession in der Öffentlichkeit soll es nicht geben. Stattdessen soll der Sarg Philips in einem extra angepassten Land Rover innerhalb der Schlossmauern zur Kapelle gefahren werden, gefolgt von einer kleinen Trauergemeinde, bestehend aus Prinz Charles und anderen Familienmitgliedern. Die Queen wird separat zur Messe St.-Georgs-Kapelle gebracht.

Die Route der Prozession wird laut BBC von Mitgliedern der Royal Navy, der Royal Marines, der Highlanders, des 4. Bataillons des Royal Regiment of Scotland und der Royal Air Force gesäumt. Die Kanonen werden durchgehend von der Royal Horse Artillery der King's Troop vom East Lawn abgefeuert, während im Curfew Tower am westlichen Ende des Schlosses eine Glocke läutet. Vertreter der Royal Navy, der Marine und anderer Militärs sollen die Prozession musikalisch begleiten und dem Herzog von Edinburgh zum letzten Mal die Ehre erweisen.

Der Gottesdienst soll um 16.00 Uhr (MESZ) mit einer landesweiten Schweigeminute beginnen.Nach dem Gottesdienst wird der Herzog im königlichen Grab in der St.-Georgs-Kapelle beigesetzt.

Wo kann man die Beerdigung mitverfolgen?

Für die Beisetzung räumen TV-Sender in Deutschland Sendeplatz frei und berichten zum Teil parallel live. Der Privatsender Sat.1 kündigte eine dreieinhalbstündige Live-Sondersendung („Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial“) ab 14.30 Uhr an. RTL will ebenfalls über dreieinhalb Stunden senden: Ab 14.00 Uhr das Exclusiv Spezial „Goodbye, Prinz Philip!“.

Auch der Sender WELT setzt auf eine mehrstündige Berichterstattung ab 14.30 Uhr. Der zur Mediengruppe RTL Deutschland gehörende Nachrichtensender ntv berichtet live von 15.25 Uhr bis 17.30 Uhr. Das ZDF plant ein ZDF spezial ab 15.10 Uhr. Das Erste wiederum plant eine verlängerte „Brisant“-Ausgabe von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr.

Wie Prinz Philip sich seine Beerdigung gewünscht hat

Dass Philip unabhängig von Corona kein großes Staatsbegräbnis wollte, war bekannt. Die nun geplante Feier ist ganz in seinem Sinne: Er habe sich gewünscht, dass es vor allem eine Trauerfeier für die Familie sein solle, sagte ein Sprecher des britischen Königshauses.

Die Queen und Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Sie lobte ihn stets als „meine Stärke und Stütze“. Zur Goldenen Hochzeit im Jahr 1997 sagte sie: „Ich und seine ganze Familie, sowie dieses Land und viele andere Länder stehen höher in seiner Schuld als er jemals zugeben würde oder wir jemals ahnen könnten.“ In einer Sondersendung der BBC sagte Charles, sein Vater habe sich gewünscht, nicht nur als Gefährte der Queen, sondern auch als eigene Persönlichkeit in Erinnerung zu bleiben.

Wie England des Ehemanns der Queen gedenkt

Die Streitkräfte erwiesen dem ehemaligen Marineoffizier Philip am vergangenen Samstag mit 41 Salutschüssen die letzte Ehre. Kanonendonner war zur Mittagszeit in allen Landesteilen des Vereinigten Königreichs sowie in Gibraltar zu hören. Unter anderem am Tower in London, in Edinburgh, Cardiff und Belfast. Auch mehrere Kriegsschiffe auf hoher See feuerten Kanonenschüsse ab. Auf vielen Anzeigetafeln, unter anderem am Londoner Piccadilly Circus, wurden Porträts Philips gezeigt. Im ganzen Land wehten die Fahnen auf halbmast. Fußballspiele und andere Sportveranstaltungen begannen mit einer Schweigeminute für den gestorbenen Royal.

Obwohl die Regierung davon abgeraten hatte, wegen der Corona-Lage Blumen am Buckingham-Palast oder am Schloss Windsor niederzulegen, kamen am Samstag auch dort doch zahlreiche Menschen hin. Foto: AP/Matt Dunham

Trotz Bitten des Palasts davon abzusehen, legten am Samstag viele Menschen Blumen an den Schlössern in London, Windsor und andernorts ab. Wegen der Corona-Pandemie hatten der Palast und die Regierung am Freitag die Menschen dazu aufgerufen, sich nicht außerhalb der Residenzen zu versammeln. Statt Blumen niederzulegen, sollten die Menschen an wohltätige Organisationen spenden, so der Aufruf.

